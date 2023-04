Nations League, Mancini: "Siamo positivi e proveremo a vincerla"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Avremo diversi giorni per preparare la Nations League, a giugno, siamo positivi a riguardo. E' una competizione importante, ci sono tutte squadre europee, noi siamo arrivati due volte alla fase finale e proveremo a vincerla." Lo ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini, dopo la presentazione del rinnovo della partnership tra Figc e Tim. "Molti si dimenticano che in Nations League abbiamo passato un gruppo con Germania e Inghilterra, non era facile. La Nations League quando perdiamo conta, quando vinciamo non conta: penso serva una via di mezzo", ha concluso il tecnico azzurro (ANSA).