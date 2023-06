Nations League, Mancini: "Vincerla sarebbe importante"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Sarebbe molto importante vincere la Nations League. Qualcuno gli dà meno importanza, o gliela dà solo se si perde. Ma prima pensiamo di andare in finale e poi ne parliamo...". Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, in un'intervista con le piattaforme web e social della Figc, in cui ha ribadito i concetti espressi alla vigilia del match di stasera, specie sulla difficoltà di battere una squadra come la Spagna e sulla soddisfazione di aver raggiunto la fase finale "con ragazzi molto giovani che avranno un grande futuro in Nazionale". "Cinque anni da ct sono tanti - ha detto ancora Mancini, in carica dal 14 maggio 2018 -, difficile che un ct o un premier durino tanto.

Ci sono stati momenti bellissimi e altri molto duri, bisogna saper accettarlo e guardare avanti. Avrei sperato di arrivare a questo anniversario avendo già vinto il Mondiale e invece non ci siamo neanche qualificati, vorrà dire che dovremo aspettare ancora 3 anni". Mancini ha elogiato poi "quello che ha fatto Nunziata con l'Under 20, nessuno se l'aspettava in quella situazione" e ha infine invitato a riflettere su regolamenti e calendari delle competizioni internazionali. (ANSA).