Nations League: quote dicono Italia

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Polonia-Italia di Nations League vede gli azzurri in leggero vantaggio nelle quote secondo Snai, a 2,60 contro il 2,85 sui biancorossi. Chi delle due perderà, domenica sera, è destinato a retrocedere in seconda fascia. Il pareggio, a 3,15, rimanderebbe invece il verdetto all'ultima sfida, per entrambe contro il Portogallo, che comanda a punteggio pieno il Gruppo 3 della Lega A. Tra i polacchi il pericolo numero uno è Lewandowski, tra l'altro favorito assoluto nelle quote sui marcatori a 2,50, mentre un'altra rete di Piatek vale 3,00. Nelle fila dell'Italia, invece, Insigne in gol è dato a 3,25, ma i trader danno più credito a Ciro Immobile (pronto alla staffetta), la cui rete è offerta a 2,75. Si punta invece a 4,00 sul gol di Bernardeschi, autore del momentaneo vantaggio nell'amichevole contro l'Ucraina.