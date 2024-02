Nations League, sorteggiata la Lega A. non solo l'Italia: ecco anche gli altri gironi

vedi letture

Concluso il sorteggio della prossima Nations League, ecco anche la Lega A. Girone molto duro per l'Italia di Spalletti, che sarà attesa dalle sfide a Belgio, Francia e Israele. Senza dubbio si tratta del raggruppamento più impegnativo, osservando i valori assoluti delle varie squadre ai nastri di partenza.

LEGA A DI NATIONS LEAGUE

Gruppo 1: Croazia, Portogallo, Polonia, Scozia.

Gruppo 2: Italia, Belgio, Francia, Israele.

Gruppo 3: Olanda, Ungheria, Germania, Bosnia-Erzegovina.

Gruppo 4: Spagna, Danimarca, Svizzera, Serbia.

Ecco le principali differenze tra la vecchia e la nuova Nations League. La UEFA Nations League verrà ampliata con un nuovo turno a eliminazione diretta che si giocherà a marzo 2025, creando continuità tra la fase a gironi che termina a novembre e le finals di giugno. Le prime e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno ai quarti di finale con gare di andata e ritorno. Le vincitrici di questi incontri si qualificano per le finals a quattro squadre. Le quarte classificate delle Leghe A e B retrocedono direttamente nelle Leghe B e C. Le due quarte classificate con meno punti della Lega C retrocedono invece in Lega D. Le vincitrici dei quattro gironi delle Leghe B e C, oltre alle due vincitrici dei gironi della Lega D, vengono promosse direttamente nelle Leghe A, B e C. Le terze classificate della Lega A e le seconde classificate della Lega B, nonché le terze classificate della Lega B e le seconde classificate della Lega C, disputeranno gli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno. Sono anche previsti spareggi tra le due migliori quarte classificate della Lega C e le due seconde classificate della Lega D. L'ampliamento della UEFA Nations League nella sosta nazionali di marzo riguarderà solo un numero selezionato di squadre, mentre le altre saranno già pronte a iniziare le qualificazioni europee.