Nations League, Tomori nemmeno in panchina in Ungheria-Inghilterra

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Ungheria-Inghilterra, che tra poco più di un'ora scenderanno in campo per la prima giornata di Nations League. Solo panchina per il bomber della Roma, Tammy Abraham, mentre Fikayo Tomori del Milan non risulta nemmeno nella lista delle sostituzioni, visto l'infortunio annunciato pochi giorni fa dal CT Southgate.

UNGHERIA (3-4-3): Gulacsi; Lang, Orban, Szalai; Nego, Nagy, Schafer, Nagy; Sallai, Szoboszlai; Szalai.

Allenatore: Marco Rossi.

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Coady, Maguire; Alexander-Arnold, Bellingham, Rice, Justin; Bowen, Kane, Mount.

Allenatore: Gareth Southgate.