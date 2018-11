Nations League: van Dijk regala la Final Four all'Olanda al 91', esclusa la Francia

Virgil van Dijk regala la qualificazione alla Final Four alla sua Olanda. Un gol allo scadere del difensore del Liverpool permette alla formazione di Koeman di pareggiare in Germania e raggiungere la Francia in classifica, chiudendo però in vetta grazie agli scontri diretti. Beffa per la Nazionale tedesca, che non riesce a vincere nemmeno una partita in questa Nations League.

Germania-Olanda 2-2: 9' Werner, 20' Sané, 85' Promes (O), 90' Van Dijk (O)

CLASSIFICA

Olanda 7

Francia 7

Germania 2