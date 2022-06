Nations League: Viktor Orban in tribuna a Cesena

Fonte: ANSA

(ANSA) - CESENA, 07 GIU - Il primo ministro ungherese Viktor Orban è in tribuna all'Orogel Stadium di Cesena, per la partita tra l'Italia e l'Ungheria, valida per la Nations League. Arrivato circa 45 minuti prima del fischio d'inizio, Orban, con la consueta cravatta arancione, ha preso posto in alto in tribuna centrale e ha assistito, rimanendo per lunghi tratti in piedi, al riscaldamento delle due squadre. Allo stadio sono presenti anche circa 1.500 tifosi ungheresi, quasi tutti in maglietta nera con slogan e scortati in corteo dalle forze dell'ordine fino all'impianto. Davanti a Orban dovrebbe sedersi il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, con la fascia tricolore già sul seggiolino. (ANSA).