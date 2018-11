Nations League:Snai,sogno azzurro si può

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Davanti a uno stadio strapieno l'Italia proverà il sorpasso al Portogallo nella quarta partita di Uefa Nations League. Gli azzurri, secondi in classifica nel Gruppo 3 della Lega A possono contare su un pronostico favorevole. Secondo gli analisti SNAI battere i campioni d'Europa si può, il successo dell'Italia è valutato 2,25, contro il 3,40 per il pareggio, e il 3,15 per il blitz rossoverde. Con il successo l'Italia (che ha 4 punti contro i 6 degli avversari) conquisterebbe il primo posto nel girone, ma per accedere alla Final Four dovrebbe comunque sperare in un passo falso portoghese contro la Polonia, nell'ultimo match del girone in calendario martedì. Nella betting list SNAI, l'esito Under (una partita con meno di tre gol) è ritenuto probabile a 1,60. Si candidano a superare la resistenza delle difese Ciro Immobile (probabile titolare al centro dell'attacco) e André Silva, che hanno le quote più basse nelle scommesse sui marcatori.