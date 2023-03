Naufragio: Crotone-Catanzaro, parte incasso a famiglie vittime

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Una parte dell'incasso del derby calabrese di Serie C tra Crotone e Catanzaro sarà devoluto ai familiari delle vittime del terribile naufragio di lunedì scorso a Steccato di Cutro per "offrire un sostegno concreto". Lo rende noto il Crotone. Crotone-Catanzaro, gara valevole per la trentunesima giornata del girone C di Lega Pro, è in programma domani alle ore 20.30 allo stadio Ezio Scida. A seguito delle disposizioni delle autorità competenti - aggiunge il club calabrese - è vietata la vendita per i residenti a Catanzaro e provincia. (ANSA).