Nazionale, Calabria non può rispondere alla convocazione: al suo posto Lazzari

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Luciano Spalletti chiama il laziale Manuel Lazzari per sopperire all'emergenza difensiva in Nazionale in vista delle sfide con Macedonia del Nord (il 17 novembre all'Olimpico di Roma) e Ucraina (il 20 novembre a Leverkusen) decisive per ottenere la qualificazione ai prossimi Europei. L'ultima volta di Lazzari in azzurro è stata in occasione della gara con l'Argentina persa dall'Italia nel giugno 2022. La squalifica di Di Lorenzo per la gara di venerdì, il forfait di Calabria e la caviglia acciaccata di Cambiaso hanno portato il ct ad una nuova convocazione. E potrebbe non essere l'unica. (ANSA).