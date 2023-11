Nazionale, Chiesa: "Non vedo l'ora di scendere in campo, abbiamo qualità"

Queste le parole a Sky Sport da parte di Federico Chiesa direttamente dal ritiro azzurro, in preparazione alla sfida contro la Macedonia del Nord: "Dobbiamo assolutamente qualificarci per gli Europei, siamo consapevoli di essere forti e di avere un bel gruppo. Adesso sto meglio, non vedo l'ora di giocare per vincere e aiutare la squadra, abbiamo talento e qualità".