Nazionale, Galliani: "Sorpreso dalle dimissioni di Mancini"

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - "Sorpreso dalle dimissioni di Mancini? Sì, non ho capito. Ci saranno delle motivazioni che non conosco e che spiegherà lui. Ci avevo parlato pochissimo tempo fa ma non conosco le motivazioni". Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani, intervistato da Sport Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro la Reggiana.

"Però è una persona intelligente e raziocinante quindi se ha dato le dimissioni un motivo ci sarà - ha detto ancora Galliani -. Chi vedrei meglio tra Spalletti e Conte come prossimo ct? Non voglio togliere il lavoro al mio amico Gravina. Deciderà il presidente federale e sicuramente sceglierà lui per il meglio". (ANSA).