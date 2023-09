Nazionale Italiana, Bollini è il nuovo tecnico dell'U20

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 02 SET - La Nazionale Under 20 riparte con Alberto Bollini in panchina: il tecnico, che nel luglio scorso ha portato l'Under 19 a conquistare un titolo europeo che mancava da 20 anni, ritrova quindi il gruppo dei 2004, che sarà impegnato nell'Elite League, il torneo riservato a otto nazionali che l'Italia si è aggiudicata nel 2022 proprio con Bollini alla guida della squadra. Bollini era stato inizialmente nominato vice allenatore della Nazionale A ma, dopo il cambio di guida tecnica, ha scelto di restare nell'organigramma del Club Italia. "Non si può non vivere la maglia azzurra - le sue parole -. L'entusiasmo e l'empatia che si sono creati dopo la vittoria dell'Europeo sono il motore che ci porteranno a vivere ogni esperienza con la massima energia: sapere poi che il gruppo dell'Under 20 sarà composto da tanti dei protagonisti dell'Europeo Under 19 è un'ulteriore motivazione a fare bene e proseguire nel percorso che ci ha portati sul tetto d'Europa. Sento la responsabilità di mettere il ragazzo, il calciatore, al centro di tutto il lavoro: quando vanno in campo i ragazzi, non ci sono altri pensieri che non siano quelli legati alla loro crescita".

L'avventura dell'Under 20 nell'Elite League inizierà con una doppia trasferta: giovedì 7 settembre, alle 17, gli azzurrini affronteranno la Germania all'Auf Dem Wurplatz di Berlino, mentre lunedì 11 sempre con inizio alle 17 l'Italia giocherà a Tabor contro la Repubblica Ceca. Parteciperanno al torneo anche Inghilterra, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania. Bollini ha convocato 23 calciatori, che si ritroveranno nella serata di domenica 3 settembre a Grassobbio (Bergamo) e martedì 5 voleranno in Germania. Prima chiamata con la Nazionale italiana per l'attaccante Lucas Roman (Barcellona). (ANSA).