Nazionale, Mancini: "Questa Italia resterà nei libri di storia"

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Da campione d'Europa mi sento molto bene. E' davvero una bella sensazione e sono assolutamente felice, particolarmente per tutti gli italiani in patria e nel mondo. Siamo tutti felici perché abbiamo creato qualcosa di straordinario. Questa Italia resterà nei libri di storia". Roberto Mancini, ai microfoni della radio tedesca Sport1.de, è tornato a parlare della fresca vittoria dell'Italia a Euro 2020. "La finale del 1992 persa con la Sampdoria a Wembley la ricordo molto bene - ha aggiunto il ct -, adesso però le ferite sono in via di guarigione. Abbiamo festeggiato, ma è successo tutto molto velocemente. Mi è passato davanti come un film. Non avevamo preparato nulla. Ma siamo stati accolti da tante persone per le strade di Roma: è stato bellissimo". "E' stato un momento straordinario, che dura ancora. E tutto ciò appartiene interamente ai miei ragazzi: avevano ragione a volerlo vivere. Ora tutti sono in meritata vacanza da campioni d'Europa" ha concluso Mancini. (ANSA).