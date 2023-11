Nazionale, primo allenamento a Coverciano: out Cambiaso e Cristante

vedi letture

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Primo allenamento a Coverciano per gli azzurri per preparare le partite contro Macedonia del Nord (venerdì prossimo a Roma) e Ucraina (fra una settimana sul neutro di Leverkusen) che mettono in palio la qualificazione a Euro 2024. Del gruppo dei convocati, solo gli acciaccati Cambiaso non hanno preso alla sessione, svolgendo un lavoro a parte, insieme col capitano del Napoli, Di Lorenzo, che sconterà una qualifica nel primo dei due match: lo juventino ha una caviglia dolorante, il giallorosso risente di un affaticamento muscolare, Luciano Spalletti ha fatto svolgere esercitazioni tecnico/tattiche dividendo i giocatori in due gruppi: quello con la pettorina gialla era formato da Bastoni, Acerbi, Darmian, Dimarco, Jorginho, Barella, Bonaventura, Politano, Kean e Raspadori, l'altro con la pettorina blu era composto da Frattesi, Gatti, Scamacca, Colpani (uno dei volti nuovi), Chiesa, Berardi, Buongiorno, El Shaarawy e Zaniolo, a questi si è poi aggregato Jorginho per continuare una di serie di prove per la mediana e gli esterni. Chi ieri ha giocato si è spostato su un altro campo per fare corsa ed esercizi atletici. Nessun allarme per Kean uscito un po' prima dal campo con un cerotto sullo stinco della gamba sinistra.

Le prossime ore serviranno al ct e allo staff medico per fare il punto e valutare la possibilità di sostituire chi è stato costretto a rinunciare alla convocazione per infortunio come Meret, Toloi, Calabria e per ultimo Locatelli che ha lasciato oggi Coverciano per un'infrazione ad una costola. "E' possibile che almeno due giocatori fra quelli allertati saranno chiamati domani", ha affermato Spalletti che rispetto all'ultima convocazione ha dovuto rinunciare, fra gli altri, a Udogie perché infortunato. (ANSA).