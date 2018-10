"Nazionale risale, sogno notti magiche"

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Il momento più alto delle celebrazioni di questi nostri primi 120 anni di vita, contraddistinti da tanti successi e storie, è essere qui ospiti nella casa degli italiani. Per noi c'è grande emozione e gratitudine". Così il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, in occasione della visita al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve il mondo del pallone azzurro nell'ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Figc. L'incontro si svolge all'indomani del successo in Uefa Nations League a Chorzow con la Polonia della squadra di Mancini, "impegnata a risalire la scala dei valori internazionali" aggiunge Fabbricini. "Quella del calcio, sport più amati dagli italiani, è una famiglia che è patrimonio della nazione. E nel prossimo futuro speriamo di riviere ancora altre notti magiche, insieme al nostro presidente della Repubblica. Grazie per questa indimenticabile giornata" conclude Fabbricini.