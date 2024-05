Nazionale, Simic convocato con la sua Serbia da Stojković

In ottica Nazionale e con il prossimo Euro2024 ormai alle porte, questa è l'ottima notizia che ha come protagonista il giovane difensore rossonero Jan-Carlo Simic. Infatti, il centrale del Milan è stato convocato dal CT della Serbia, Dragan Stojković nei "preliminary squad" In vista dell'imminente Campionato Europeo.

Questo il post social della Federazione Serba.