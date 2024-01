Nazionale, Spalletti: "Europeo? Niente promesse, ma ci temeranno"

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - ''Ho cominciato a pensare all'Europeo fin dalla prima telefonata del presidente Gravina, quando ero in giardino a passeggiare con il mio cane. Non posso fare promesse di alcun tipo ma sono convinto che i nostri calciatori sapranno far dimostrare le ragioni per cui i nostri avversari avranno timore di affrontarci''. Così Luciano Spalletti premiato oggi a Coverciano con la Panchina d'oro e relatore nel pomeriggio per il corso di aggiornamento degli allenatori. ''Dentro le competizioni l'Italia riesce sempre ad avere la forza che viene dalla sua storia e dai calciatori che hanno vestito la maglia azzurra - ha aggiunto il ct della Nazionale -.

Bisogna poi essere convinti di poter fare un calcio bello, di livello, come merita un Paese e una storia come la nostra. Specie in un momento come questo in cui ricordiamo Gigi Riva che usava l'essere personaggio per donare agli altri''. (ANSA).