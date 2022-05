Nazionale, stage dal 24 al 26 maggio. Dal 27 il ritiro per la Nations League

Fonte: tuttomercatoweb.com

Prima delle gare di giugno, che vedranno l’Italia impegnata in un vero e proprio ‘tour de force’ con 5 match in programma nell’arco di 15 giorni, al Centro Tecnico di Coverciano è prevista una tre giorni di lavoro per due gruppi di calciatori di interesse nazionale, che Roberto Mancini valuterà tra il 24 e il 26 maggio. Questa sessione è la prima di un percorso che la FIGC, di concerto con le Leghe e i Club, ha deciso di intraprendere con l’obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili.

Il Ct comunicherà nella giornata di venerdì 20 maggio l’elenco dei convocati per la tre giorni di lavoro, mentre lunedì 23 maggio diramerà le convocazioni in vista degli impegni di giugno, con gli Azzurri che venerdì 27 maggio si raduneranno a Coverciano e cinque giorni più tardi scenderanno in campo a Wembley per la ‘Finalissima’ con l’Argentina.