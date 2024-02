Nazionale Under 17, ecco i convocati: c'è Camarda con altri 5 rossoneri

La Nazionale Under 17, reduce dal doppio confronto con la Spagna a Los Barrios a gennaio (pareggio 3-3 e vittoria 2-1), affronterà i pari categoria della Francia in una doppia amichevole in programma martedì 13 (ore 14.30, diretta streaming sul sito FIGC) e giovedì 15 febbraio (ore 11) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Massimiliano Favo, di cui 19 classe 2007 e 3 classe 2008 (Camarda, Longoni e Natali), che si raduneranno lunedì 12 febbraio (entro le ore 20) presso il CTF.

L'ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Alessandro Longoni (Milan), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Emanuel Benjamín de Sant'ana Balbinot (Real Madrid), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (Barcellona), Nirash Raffaello Perera (Milan);

Centrocampisti: Davide Atzeni (Fiorentina), Filippo Bellino (Juventus), Federico Coletta (Roma), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matteo Mantini (Inter), Emanuele Sala (Milan);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Alessandro Ciardi (Salisburgo), Mattia Liberali (Milan), Stefano Maiorana (Fiorentina), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).