(ANSA) - ROMA, 6 SET - Marco Verratti torna a casa. Il centrocampista del Psg, ammonito ieri nella partita con l'Armenia e dunque squalificato per Finlandia-Italia, ha lasciato stamattina il ritiro della nazionale a Erevan per far ritorno al suo club. Gli azzurri voleranno nel pomeriggio in Finlandia, in vista della partita di qualificazione a Euro 2020, in programma domenica sera a Tampere.