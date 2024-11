Nazionale, verso Italia-Francia: in palio il primato del girone

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Sarà ancora Italia contro Francia. Domenica sera a San Siro le nazionali di Spalletti e Deschamps si sfidano per la leadership nel Girone 2 di Nations League con gli Azzurri che possono beneficiare di due risultati su tre. Come sempre sarà una sfida di altissimo livello tecnico ed emotivo con la Francia che, secondo gli esperti Sisal, parte leggermente favorita a 2,60 contro il 2,75 dell'Italia mentre si sale fino a 3,25 per il pareggio. Nessuna delle due formazioni farà calcoli tanto che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,40, appare molto probabile visto che si è presentata nei quattro incroci più recenti. Inoltre da tre match si materializza sempre lo stesso risultato esatto, 3-1: questo punteggio si gioca a 25 per Donnarumma e compagni mentre pagherebbe 23 volte la posta quello a favore dei transalpini. In questa girandola di marcature sia un goal dalla panchina, a 2,50, che un Ribaltone, come accaduto all'andata, a 8,25 sono nelle corde del match.

Moise Kean o Mateo Retegui? Il dubbio verrà sciolto solo all'ultimo da Luciano Spalletti ma l'attaccante della Fiorentina scalpita per essere protagonista tanto che, a 3,50, è il grande favorito per entrare nel tabellino dei marcatori. Sogna una notte da protagonista nel suo stadio anche Davide Frattesi, goal o assist a 3,50. Didier Deschamps però ha in squadra però quel Marcus Thuram compagno di Frattesi nell'Inter e abituato a festeggiare sul prato di San Siro: la rete del figlio del grande Lilian è in quota a 3,50. La difesa azzurra dovrà però prestare grande attenzione anche a Bradley Barcola, in goal a 4,50. (ANSA).