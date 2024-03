Nazionali, doppia amichevole per Reijnders: ecco quando sarà impegnato

Tijjanri Reijnders, specialmente da quando è arrivato al Milan, è entrato a far parte in pianta stabile delle convocazioni della nazionale olandese di calcio. Il centrocampista rossonero, anche per questa ultima pausa della stagione, è stato chiamato dal CT Ronald Koeman e avrà modo di mettersi in mostra in due gare amichevoli che saranno un po' la prova generale all'Europeo che si disputerà in Germania quest'estate. Una delle avversarie sarà proprio la formazione tedesca, ma la prima amichevole, il 22 marzo, gli orange la giocheranno contro la Scozia, ad Amsterdam. Di seguito il calendario con gli impegni.

Ecco gli impegni di Tijjani Reijnders con l'Olanda:

Olanda-Scozia: venerdì 22 marzo ore 20.45, Amsterdam - Amichevole

Germania-Olanda: martedì 26 marzo ore 20.45, Francoforte - Amichevole