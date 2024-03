Nazionali, ecco quando gioca la Francia di Maignan, Theo e Giroud

Quando arriva la pausa nazionali - e questa sarà l'ultima di questa stagione - il Milan guarda sempre con interesse alle partite e ai risultati della Francia. Il motivo è noto e semplicissimo: tre dei migliori giocatori rossoneri sono pilastri della formazione allenata da Deschamps, vice campione del mondo in carica. Si tratta ovviamente di Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. La squadra transalpina in questa pausa, come diverse altre selezioni, sarà impegnata in due gare amichevoli, la prima delle quali si giocherà il 23 marzo a Lione contro la Germania che ospiterà i prossimi Europei quest'estate.

Il calendario di Maignan, Theo e Giroud con la Francia:

Francia-Germania: sabato 23 marzo ore 20.00, Lione - Amichevole

Francia-Cile: martedì 26 marzo ore 21.00, Marsiglia - Amichevole