Nazionali, ecco quando gioca la Nigeria di Samuel Chukwueze

Tempo di sosta per le Nazionali. In campo molti giocatori del Milan, 13 nello specifico. Tra questi anche Samuel Chukwueze che con la Nigeria sarà impegnato in due amichevoli. Il calendario delle partite:

Arabia Saudita-Nigeria, venerdì 13/10 ore 18 – Amichevole

Mozambico-Nigeria, lunedì 16/10 ore 17 – Amichevole