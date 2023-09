Nazionali, ecco quando giocano gli Stati Uniti di Pulisic e Musah

Sono ben due i rossoneri che fanno parte della nazionale di calcio degli Stati Uniti, due nuovi volti in casa rossonera: Christian Pulisic e Yunus Musah. La nazionale a stelle e strisce, in questa pausa, sarà impegnata in due gare amichevoli. Ecco quando i due americani scenderanno in campo:

USA-Uzbekistan: sabato 9 settembre ore 23.30, St. Louis - Amichevole

USA-Oman: mercoledì 13 settembre ore 2.30, Minneapolis - Amichevole