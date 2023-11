Nazionali, ecco quando giocano gli Stati Uniti di Yunus Musah

Yunus Musah è l'unico giocatore rossonero partito alla volta degli Stati Uniti in questa pausa per le nazionali. Il centrocampista classe 2003 si è involato verso Austin senza Christian Pulisic che è rimasto a Milanello per smaltire un acciacco muscolare. Questi gli impegni della nazionale statunitense dei prossimi giorni, validi per i quarti di finale di Concacaf Nations League:

USA-Trinidad&Tobago: venerdì 17 novembre ore 03.00, Austin - Quarti di andata Concacaf Nations League

Trinidad&Tobago-USA: martedì 21 novembre ore 01.00, Port of Spain - Quarti di ritorno Concacaf Nations League