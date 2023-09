Nazionali, ecco quando giocherà l'Inghilterra di Tomori

Dopo un lungo periodo di digiuno, Fikayo Tomori è tornato nelle convocazioni di Gareth Southgate per la nazionale inglese. Il centrale difensivo rossonero sarà impegnato in due partite: una per le qualificazioni per Euro 2024 e una gara amichevole. Il calendario:

Ucraina-Inghilterra: sabato 9 settembre ore 18.00, Wroclaw (Polonia) - Qualificazioni Euro 2024

Scozia-Inghilterra: martedì 12 settembre ore 19.45, Glasgow - Amichevole