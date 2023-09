Nazionali, ecco quando giocherà la Bosnia di Rade Krunic

Rade Krunic è stato convocato, come di consueto, dalla nazionale della Bosni Herzegovina. Il centrocampista del Milan sarà impegnato in due partite del girone di qualificazione per Euro 2024 che si disputerà l'estate prossima in Germania. Il calendario:

Bosnia-Liechtenstein: venerdì 8 settembre ore 20.45, Zenica - Qualificazioni Euro 2024

Islanda-Bosnia: lunedì 11 settembre ore 18.45, Reykyavik - Qualificazioni Euro 2024