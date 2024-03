Nazionali, gli impegni della Svizzera di Okafor: sabato contro Kjaer

vedi letture

Noah Okafor è sicuramente uno degli uomini più in forma del Milan: in questo mese di marzo sia dalla panchina che da titolare è riuscito a essere determinante con gol, assist e altre situazioni pericolose. Il centravanti ex Salisburgo è stato convocato, come di consueto, dalla Svizzera e con la sua nazionale sarà chiamato a due impegni amichevoli nei prossimi giorni, come tantissime altre nazionali in questa ultima pausa stagionale. L'obiettivo è ritrovare continuità anche con la maglia rossocrociata: la prima amichevole, Okafor la giocherà sabato 23 marzo e a fronteggiarlo ci sarà un suo compagno di squadra rossonero, Simon Kjaer.

Il calendario di Noah Okafor con la Svizzera:

Danimarca-Svizzera: sabato 23 marzo ore 20.00, Copenhagen - Amichevole

Irlanda-Svizzera: martedì 26 marzo ore 20.45, Dublino - Amichevole