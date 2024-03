Nazionali, i convocati rossoneri: da Pulisic a Theo, tutti i milanisti coinvolti

Campionati e coppe si fermano per lasciare spazio ad amichevoli e Nations League: i milanisti coinvolti

L'attività dei Club, tra campionati e coppe, si ferma per l'ultima volta prima della volata finale primaverile. Le nazionali tornano in campo e lo fanno per la prima volta nell'anno solare, in una finestra contraddistinta da amichevoli - in preparazione a un'estate che vedrà la disputa di Euro 2024 e della Copa América, tra le altre - e non solo. Saranno quindici i giocatori rossoneri che lasceranno Milanello per rispondere alle rispettive convocazioni, ecco il dettaglio dei loro impegni:

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Germania: sabato 23 marzo ore 20.00, Lione - Amichevole

Francia-Cile: martedì 26 marzo ore 21.00, Marsiglia - Amichevole

Yunus Musah e Christian Pulisic (Stati Uniti)

USA-Giamaica: venerdì 22 marzo ore 01.00, Arlington - Semifinale CONCACAF Nations League

USA-Panama/Messico: lunedì 25 marzo, Arlington - Finale 1° o 3° posto CONCACAF Nations League

Ismaël Bennacer (Algeria)

Algeria-Bolivia: venerdì 22 marzo ore 21.00, Algeri - Amichevole

Algeria-Sudafrica: martedì 26 marzo ore 22.00, Algeri - Amichevole

Simon Kjær (Danimarca)

Danimarca-Svizzera: sabato 23 marzo ore 20.00, Copenhagen - Amichevole

Danimarca-Fær Øer: martedì 26 marzo ore 20.15, Brøndby - Amichevole

Tijjani Reijnders (Olanda)

Olanda-Scozia: venerdì 22 marzo ore 20.45, Amsterdam - Amichevole

Germania-Olanda: martedì 26 marzo ore 20.45, Francoforte - Amichevole

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Svezia: giovedì 21 marzo ore 20.45, Guimarães - Amichevole

Slovenia-Portogallo: martedì 26 marzo ore 20.45, Lubiana - Amichevole

Luka Jović (Serbia)

Russia-Serbia: giovedì 21 marzo ore 20.00, Mosca - Amichevole

Cipro-Serbia: lunedì 25 marzo ore 19.00, Larnaca - Amichevole

Noah Okafor (Svizzera)

Danimarca-Svizzera: sabato 23 marzo ore 20.00, Copenhagen - Amichevole

Irlanda-Svizzera: martedì 26 marzo ore 20.45, Dublino - Amichevole