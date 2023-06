Nazionali, i risultati dei rossoneri impiegati ieri: Francia ok, pari Kjaer

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Vittoria di misura per la Francia, che batte 1-0 la Grecia allo Stade de France grazie a un rigore segnato da Mbappé al secondo tentativo. In campo dall'inizio e per tutti e 90 i minuti sia Maignan sia Hernández. Per Mike, all'8ª presenza con i Bleus, è arrivato il quarto clean sheet consecutivo con la nazionale transalpina. Theo ha invece messo lo zampino nel gol decisivo: dal suo sinistro è partito il cross che ha poi portato al rigore conquistato da Griezmann. Nel finale è entrato anche Olivier Giroud, per gli ultimi dieci minuti. Per la Francia, inserita nel Gruppo B di qualificazione a Euro 2024, 4 vittorie su 4, 9 gol segnati e 0 subiti.

Dopo 2 vittorie nei primi tre impegni, la Danimarca rallenta il passo e pareggia 1-1 in casa della Slovenia. Il gol di Højlund ha rimontato l'iniziale vantaggio sloveno firmato da Sporar. In campo 90 minuti Simon Kjær, che sale così a 126 presenze con la propria nazionale raggiungendo al secondo posto Dennis Rommedahl e avvicinandosi a Peter Schmeichel (129).