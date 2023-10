Nazionali in campo oggi: Kjaer sfida San Marino, tribuna per Tomori

Ultimi giorni di pausa nazionali, poi il Milan tornerà in campo contro la Juventus. Questa sera, però, Danimarca e Inghilterra continueranno il loro cammino per le qualificazioni ai prossimi europei. Simon Kjaer sfiderà San Marino, mentre Fikayo Tomori andrà in tribuna per la sfida con l'Italia.