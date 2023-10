Nazionali, Kjaer verso la titolarità contro il Kazakistan: sarà record

Simon Kjaer rimane un elemento imprescindibile della Danimarca, nazionale di cui è capitano da diversi anni. Questa sera, alle 20.45, la squadra nordica si gioca tanto con il Kazakistan per le qualificazioni a Euro 2024. Tra i titolari dovrebbe esserci proprio il centrale del Milan che anche solo dovesse scendere in campo per un minuto, scriverebbe un record. A Kjaer (128) manca infatti una partita per eguagliare il record di presenze con la Danimarca detenuto da Peter Schmeichel (129). Chissà che questa sera non ci possa essere l'aggancio e poi martedì, contro il San Marino, il definitivo sorpasso.