Nazionali, la prima di De Ketelaere all'Europeo under 21

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

È iniziato l'Europeo Under 21 e nella prima giornata ha esordito il Belgio di De Ketelaere e Vranckx. Al Mikheil Meskhi di Tbilisi, la giovane nazionale dei "diavoli rossi" ha pareggiato 0-0 contro l'Olanda. Nel 4-3-3 del CT Mathijssen, Charles ha giocato nel tridente offensivo, partendo come ala ma giostrando in varie zone del campo.

Capitano, titolare e impiegato dall'inizio alla fine, De Ketelaere ha dimostrato qualità e carattere; da segnalare, in particolare, un bellissimo lancio in profondità di esterno sinistro per Openda, il quale però è stato respinto da Verbruggen nella conclusione. Aster, invece, è rimasto in panchina. Il Belgio U21 guadagna il primo punto nel Gruppo A, posizionandosi al secondo posto alle spalle della Georgia - prossimo avversario - in classifica.