Nazionali, Leao non sarà impiegato nell'amichevole contro la Slovenia. Le parole del Ct

Dopo aver segnato il gol dell'1-0 nell'amichevole di ieri tra Portogallo e Svezia, che i lusitani hanno poi vinto per 5-2, il calciatore rossonero Rafael Leao non dovrebbe prendere parte, insieme ad altri sette compagni, alla seconda amichevole in programma per la squadra iberica che si giocherà martedì 26 marzo a Lubiana. La decisione è stata comunicata dal Ct Roberto Martinez è di natura tecnica e coinvolge altri sette giocatori. Così Martinez ieri in conferenza stampa: "È importante lavorare su concetti diversi, anche perché la Slovenia ha una struttura molto simile [a quella della Svezia], con due punte, quindi i giocatori che escono sono: Bernardo Silva, Rúben Dias, João Palhinha, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leão, Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos".

Dunque un semplice caso di rotazioni, con Martinez che vuole provare il suo impianto di gioco con altri profili: "Sono 8 giocatori e altri 8 giocatori che arrivano anche con un alto livello per la seconda partita, con fame e molta energia, spero". Infatti contro la Slovenia giocheranno altri 8 giocatori non impiegati ieri con la Svezia. Per dovere di cronaca questi 8 giocatori sono: Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, João Félix e Cristiano Ronaldo. Le parole di Martinez sono state riportate da record.pt.