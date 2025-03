Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Camarda gol e rimpianti, Chukwueze in campo per 60'

Nulla da fare per l'Italia U19, gli azzurrini di Bollini non sono riusciti a conquistare un posto alla fase finale dell'Europeo. Nell'ultima partita dell'Elite Round l'Italia va avanti 2-0 con la Francia grazie alle reti di Camarda ed Ekhator (la partita è stata interrotta al minuto numero 70 a causa della nebbia che è calata sul Ceravolo), ma la vittoria non basterebbe per conquistare l'Europeo. La Spagna, che era già avanti in classifica, ha vinto 4-1 con la Lettonia, chiudendo quindi il girone al primo posto.

Proseguono anche le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Nelle partite giocate ieri nel continente africano, e valide per la sesta giornata troviamo subito la Nigeria rimontata in maniera beffarda nel finale dallo Zimbabwe (in campo 90' Zemura dell'Udinese): inutile la rete di Victor Osimhen (di proprietà del Napoli e in prestito al Galatasaray) la classifica che comincia a scottare, vista la quarta posizione in classifica del gruppo C. Il milanista Chukwueze, partito titolare, ha disputato 60 minuti salvo poi essere sostituito.