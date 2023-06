Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: De Ketelaere impalpabile ed eliminato

MilanNews.it

Si riporta di seguito lo score personale dei calciatori del Milan impegnati ieri con le rispettive nazionali:

Charles De Ketelaere (Belgio) | 90 minuti. ELIMINATO AI GIRONI

27 giugno 2023: Portogallo-Belgio, Tbilisi (Georgia) - 2023 UEFA Under 21 Championship

LA PAGELLA DI DE KETELAERE

È già finito alla fase a gironi l'Europeo di Charles De Ketelaere con il Belgio U21. Il rossonero non è riuscito ad incidere con gol o assist in nessuna delle tre gare, risultando molto negativo in quella di oggi decisiva persa contro il Portogallo; schierato da trequartista centrale in un 4-2-3-1, De Ketelaere è stato troppo assente dal centro del gioco, risultando il fantasma - non siamo troppo duri, è la verità - che si vede anche nel Milan: fuori posizione, poco cattivo, poco incisivo, troppo molle. L'azione del momentaneo pareggio belga nasce da un suo passaggio - normalissimo - per Openda, che poi fa tutto benissimo crossando al centro. C'è bisogno di molto altro solo per indossarla la maglia rossonera. Voto 5.