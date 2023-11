Nazionali, Musah in campo tutta la partita nella vittoria degli Stati Uniti sul Trinidad

Nella notte italiana, la nazionale di calcio degli Stati Uniti ha disputato la gara di andata dei quarti di finale di Concacaf Nations League, in casa contro il Trinidad&Tobago. Vittoria per 3-0 per gli states con i gol che sono arrivati tutti nel finale. Titolarità e tutta la partita in campo - circa 99 minuti, recuperi inclusi - per Yunus Musah, centrocampista rossonero. Il numero 80 del diavolo ha agito da mediano in un centrocampo a due. Assente invece Pulisic, rimasto a Milanello per smaltire i postumi dell'infortunio