Nazionali: Okafor questa sera in campo con la sua Svizzera contro Israele

Pausa per le nazionali e quindi è tempo di qualificazioni ad europei o amichevoli. Infatti sono ben 8 i giocatori del Milan impegnati con le proprie rispettive nazionali. Questa sera sarà il turno di Noah Okafor, che alle 20:45 con la Svizzera affronterà Israele, gara che si disputerà a Felcsut in Ungheria per le qualificazioni a Euro2024.