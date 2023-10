Nazionali, Pellegrino in tribuna nella vittoria dell'Argentina sul Paraguay

Marco Pellegrino continua il suo momento da sogno: dopo l'ingaggio con il Milan è arrivata anche la sua prima convocazione con la nazionale maggiore argentina, campione del mondo. Nella prima partita di questa sosta per l'Albiceleste, però, il centrale rossonero è rimasto in tribuna e ha visto i suoi compagni battere il Paraguay per 1-0 grazie al gol di un suo esperto compagno di reparto, Otamendi. La gara era valevole per la qualificazione ai Mondiali 2026. La squadra di Scaloni sarà impegnata nuovamente mercoledì 18 in Perù, alle 4 del mattino italiane.