Nazionali, Pulisic e Musah si giocano un titolo: ecco i loro impegni. Si parte stanotte

Non è una pausa come le altre per la nazionale di calcio degli Stati Uniti, in cui il Milan ha due rappresentanti chiave come Christian Pulisic e Yunus Musah. La squadra a stelle e strisce, infatti, si gioca le final four di Concacaf Nations League, un trofeo alla terza edizione e che gli americani hanno già vinto nelle prime due occasioni. L'opportunità, in vista della Copa America a cui gli Stati Uniti parteciperanno la prossima estate, è quella di ripetersi per la terza volta, con il vantaggio di farlo in casa ad Arlington. La semifinale si giocherà stanotte, all'1 italiana, contro la Jamaica. In finale, 1°/2° posto contro la vincente/perdente di Panama-Messico

Gli impegni di Pulisic e Musah con gli Stati Uniti:

USA-Giamaica: venerdì 22 marzo ore 01.00, Arlington - Semifinale CONCACAF Nations League

USA-Panama/Messico: lunedì 25 marzo, Arlington - Finale 1° o 3° posto CONCACAF Nations League