Nazionali, quando gioca l'Argentina di Marco Pellegrino

Tempo di sosta per le Nazionali. In campo molti giocatori del Milan, 13 nello specifico. Tra questi anche la convocazione a sorpresa di Marco Pellegrino, selezionato dall'Argentina campione del mondo nonostante ancora zero minuti in stagione. Ecco quando scenderà in campo l'Albiceleste:

Argentina-Paraguay, venerdì 13/10 ore 01:00 – Qualificazioni Mondiali 2026

Perù-Argentina, mercoledì 18/10 ore 04:00 - Qualificazioni Mondiali 2026