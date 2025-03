Nazionali, quando gioca la Francia di Theo e Maignan

vedi letture

L'ultima sosta prima della volata finale di aprile e maggio. L'attività dei club si ferma per lasciare spazio alle nazionali, e sono 15 i giocatori rossoneri che dopo Milan-Como hanno raggiunto le loro rappresentative in giro per il mondo. Tanta Nations League (UEFA ma anche CONCACAF), ma anche impegni di qualificazione al Mondiale 2026.

Il CT francese Didier Deschamps ha convocato due calciatori rossoneri, lasciandone a casa uno per la seconda volta consecutiva: Mike Maignan e Theo Hernandez saranno impegnati con la Nazionale nei prossimi giorni, Youssouf Fofana rimarrà a Milanello per preparare il rush finale della stagione. La Francia sarà impegnata nei quarti di finale di UEFA Nations League che verranno disputati in doppio confronto andata-ritorno contro la Croazia. Ecco quando giocheranno i transalpini:

Croazia-Francia: giovedì 20 marzo ore 20.45, Spalato - UEFA Nations League

Francia-Croazia: domenica 23 marzo ore 20.45, Saint-Denis - UEFA Nations League