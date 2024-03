Nazionali, quando gioca la Serbia di Jovic: stasera il primo impegno

vedi letture

La pausa nazionali entrerà nel vivo questa sera, con i primi calciatori della prima squadra rossonera che saranno chiamati in causa. Tra loro, nella serata di oggi, c'è anche Luka Jovic che è stato convocato dalla Serbia. A differenza dell'ex Fiorentina, invece, il giovane centrale della Primavera - ma con diverse presenze e un gol in prima squadra - Jan-Carlo Simic è stato confermato per la Serbia under 19 dopo che in un primo momento era stato pre convocato dal CT della nazionale maggiore. Tornando a Jovic, questa sera i balcanici saranno in campo addirittura a Mosca per affrontare la Russia nella prima di due amichevoli.

Gli impegni di Luka Jovic con la Serbia:

Russia-Serbia: giovedì 21 marzo ore 20.00, Mosca - Amichevole

Cipro-Serbia: lunedì 25 marzo ore 19.00, Larnaca - Amichevole