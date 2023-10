Nazionali, quando giocano gli Stati Uniti di Pulisic e Musah

vedi letture

Tempo di sosta per le Nazionali. In campo molti giocatori del Milan, 13 nello specifico. Tra questi anche Christian Pulisic e Yunus Musah che difenderanno i colori degli Stati Uniti in due gare amichevoli. Ecco quando scenderanno in campo:

USA-Germania, sabato 14/10 ore 21 – Amichevole

USA-Ghana, mercoledì 18/10 ore 02:00 – Amichevole