Suso è tornato, in occasione della seconda sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali, tra i convocati della Spagna di Luis Enrique. Questa sera, la Roja scenderà in campo contro il Galles in amichevole e l'esterno offensivo del Milan avrà la possibilità di mettersi in mostra agli occhi del commissario tecnico iberico.