Nazionali, sono ben otto i rossoneri impegnati oggi: i francesi e uno scontro diretto

Prosegue la pausa nazionali, l'ultima di questa stagione. Dopo che ieri, tra i giocatori rossoneri, è stato impegnato solamente Tijjani Reijnders con l'Olanda, oggi saranno ben otto i giocatori del Milan, tra prima squadra e giovani della Primavera che sono stati aggregati ai grandi in questa stagione, a scendere in campo nella giornata di oggi. Sarà la volta della Francia e si capirà se Deschamps manderà in campo Mike Maignan nell'amichevole di lusso contro la Germania. Allo stesso tempo ci sarà anche uno scontro tutto rossonero tra la Danimarca di Kjaer e la Svizzera di Okafor. Poi in campo tre giovani: Bartesaghi, Zeroli e Simic.

Di seguito tutti i rossoneri impegnati nella giornata di oggi:

Olivier Giroud, Theo Hernández e Mike Maignan (Francia)

Francia-Germania: sabato 23 marzo ore 20.00, Lione - Amichevole

Simon Kjær (Danimarca)

Danimarca-Svizzera: sabato 23 marzo ore 20.00, Copenhagen - Amichevole

Noah Okafor (Svizzera)

Danimarca-Svizzera: sabato 23 marzo ore 20.00, Copenhagen - Amichevole

Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli (Italia Under 19)

Repubblica Ceca-Italia: sabato 23 marzo ore 16.30, Udine - Qualificazioni Europei U19

Jan-Carlo Simić (Serbia Under 19)

Portogallo-Serbia: sabato 23 marzo ore 21.00, Aveiro - Qualificazioni Europeo U19