Nazionali, un'ora per Kalulu nella goleada della Francia U21 all'Irlanda del Nord

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo aver giocato per intero il primo match di questa sosta nazionali, Pierre Kalulu è sceso in campo da titolare nella sfida amichevole di questa sera tra la Francia u21 e i pari età dell'Irlanda del Nord; il difensore rossonero è stato impiegato da difensore centrale ed ha giocato esattamente per 59 minuti, prima di essere sostituito. Il match è terminato 5-0 per i francesi.