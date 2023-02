Nazira, dall'Afghnistan a Milano inseguendo un sogno: "Voglio restare al Milan. Ammiro molto Maignan"

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

18 anni compiuti solo qualche mese fa, poco più di un anno trascorso in Italia, una terra a lei sconosciuta dove è arrivata ancora minorenne attraverso un volo diretto proveniente da Kabul. Nazira Khair Zad, portiere della nazionale di calcio afghana, sciatrice e runner, originaria di un villaggio del distretto di Bamiyan, il 21 agosto 2021 è salita su un aereo poco dopo gli attacchi dei talebani per salvare se stessa e la sua libertà di poter essere allo stesso tempo una donna e una sportiva.

Ha dovuto lasciare la sua famiglia, ora in Iran (la sorella invece si trova in Germania), ma in Italia e a Milano ha trovato proprio quella libertà che il suo Paese le ha negato, almeno sino a oggi. Qui le è stata data la possibilità di esprimere il proprio talento, di inseguire la sua passione e il suo sogno, quello di poter giocare a calcio senza che nessuno possa dirle che è sbagliato.

Nazira, dopo aver completato i vari passaggi istituzionali, ha ora lo status di rifugiata e Fondazione Milan si è adoperata per mettere in contatto il portiere afghano, seguita dalla associazione il Melograno, con il Club rossonero permettendole di tornare ad allenarsi insieme al gruppo della Primavera femminile, presso il PUMA House of Football. Staff e squadra hanno saputo accoglierla come una vera e propria compagna, facendola sentire a casa.

Un gesto, un'iniziativa in linea con l'impegno del Club per sostenere l'inclusione. Poco più di un anno fa, infatti, AC Milan si era occupato, insieme a Fondazione Pangea Onlus, di sostenere dieci donne che avevano deciso di lasciare l'Afghanistan e di riprendere in mano la propria vita in Italia, accompagnandole nel loro processo di integrazione nel nostro Paese. Nazira, ora, ha recuperato il sorriso (in attesa di poter un giorno anche riabbracciare la famiglia) e lancia così un messaggio forte di speranza a tante ragazze che ancora si vedono negato il diritto a inseguire i propri sogni.

Queste le sue parole a Milan TV:

Sul calcio: "Per me il calcio è come un parente, è come un fratello o una sorella. Non potrei vivere senza il calcio. Ammiro molto uno dei portieri del Milan, Mike Maignan, è il mio giocatore preferito. Poi ci sono due altri che ammiro, una donna afghana d nome Nadia Nadim. Viene dall'Afghanistan ma adesso gioca negli Stati Uniti. Ha avuto molto difficoltà, ma non ha mai mollato. Il terzo è Mbappè. Sono i miei tre calciatori preferiti".

Sulla nazionale afghana: "Quando ho indossato la maglia della nazionale ero così felice, ma purtroppo non ho potuto giocare molto con loro per via della situazione in Afghanistan. La situazione è peggiorata all'improvvisa e ho dovuto lasciare il paese".

Sull'arrivo in Italia: "Non è stata una mia scelta, ma adesso amo l'Italia e Milano. Sto imparando l'italiano perchè l'ano prossimo andrò all'università per studiare scienze motorie. Un giorno mi piacerebbe tornare in Afghanistan, dove non ci sono allenatori per le donne, voglio diventare un'allenatrice per le donne afghane".

Sui rifugiati: "Il mio messaggio ai rifugiati è che dovrebbero fare sport. Qundo fai sport ti senti libero e orgoglioso. Ti senti più forte".

Sul suo sogno: "Al momento il mio sogno è di rimanere al Milan, dopo vorrei portare i miei genitori in Italia o in un altro paese sicuro".

Sul Milan: "Vorrei tanto ringraziare il Milan, il mister e le compagne di squadra".